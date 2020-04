Hillary Clinton appoggia Joe Biden per le presidenziali Usa: "Serve un leader come lui"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hillary Clinton ha annunciato ufficialmente il suo appoggio a Joe Biden nella corsa alla Casa Bianca. Lo ha annunciato la stessa Clinton durante una videoconferenza sull'impatto del Covid-19 sulle donne. "Serve un leader come lui" ha detto l'ex segretario di Stato. L'annuncio conferma quanto riferito nelle scorse ore dal "New York Times". In realtà, Clinton aveva praticamente confermato l'appoggio per Biden già sul suo profilo Twitter, rivelando che sarebbe apparsa all'evento virtuale con l'ex vicepresidente. Secondo il "Nyt", il riemergere di Clinton dimostra la sua costante influenza nel partito, la sua popolarità tra le donne immutata negli anni, e serve anche come promemoria per la sinistra democratica sui pericoli di un partito diviso.La relazione tra Clinton e Biden non è sempre stata facile, scrive il "Nyt": i due hanno sviluppato una relazione rispettosa nei loro decenni a Washington, anche se segnata da insulti e rivalità. I rapporti sono diventati più amichevoli durante gli anni in cui entrambi prestavano servizio nell'amministrazione Obama. Ma le tensioni si sono accentuate dopo che Biden ha scelto di correre contro Clinton per la nomination del 2016.Il sostegno di Clinton si aggiunge quelle di altri ex contendenti alla nomination democratica per le presidenziali, in particolare Bernie Sanders e Elizabeth Warren. Tra gli appoggi di spicco ci sono anche quelli dell'ex presidente Barack Obama, il presidente della Camera Nancy Pelosi e l'ex vicepresidente Al Gore. Secondo il "Nyt", il sostegno di Clinton non è, forse, strategicamente importante come quello di Sanders o di Warren, i cui sostenitori - progressisti e, soprattutto nel caso di Sanders, in gran parte giovani - sono fondamentali per Sanders, ma potrebbe aiutarlo con il voto femminile anche in prospettiva del riemergere di alcuni scandali a carattere sessuale. (Res)