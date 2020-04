Aspi: Cda propone di coprire la perdita di esercizio con riserva utili portati a nuovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di Amministrazione di Autostrade per l’Italia (Aspi) ha deliberato di sottoporre all'approvazione dell’assemblea dei soci, convocata per il giorno 29 maggio 2020, la copertura della perdita di esercizio, pari a 291.332.648,18 euro, mediante utilizzo della riserva utili portati a nuovo, Lo si apprende dal comunicato stampa diramato al termine della riunione odierna del consiglio di amministrazione. La riserva si ridurrebbe di conseguenza da 858.028.020,27 euro, risultanti dal bilancio del 2018, a 566.695.372,09 euro al 31 dicembre 2019. Non è previsto, si legge nel documento, l’utilizzo di riserve ai fini della distribuzione di dividendi. (Com)