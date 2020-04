Coronavirus: Mef, solidi i fondamentali di economia e finanza pubblica dell’Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La valutazione non tiene conto delle rilevanti decisioni assunte nell’Unione europea, dagli Stati che la compongono e dalle istituzioni che ne fanno parte. In particolare, non sembrano adeguatamente valorizzati l’orientamento strategico della Banca centrale europea e gli interventi che si stanno per realizzare con la condivisione delle responsabilità della gestione della reazione alla crisi e dei relativi oneri di finanziamento. (segue) (Com)