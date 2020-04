Coronavirus: New York, oltre 17 mila i decessi per coronavirus su oltre 157 mila contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella città di New York si contano almeno 11.820 morti confermate di coronavirus e 5.395 morti probabili, secondo il dipartimento della Salute della città. Lo riporta l'emittente "Cnn". Secondo il dipartimento le morti probabili sono le persone che non hanno ancora ricevuto un risultato positivo dai tamponi ma le loro morti sono comunque classificate come "Covid-19". Il numero totale di contagi di coronavirus nella città è di 157.713 unità, e 40.578 persone circa sono state ricoverate in ospedale, secondo le autorità sanitarie. New York è di gran lunga la città più colpita degli Stati Uniti dalla pandemia di coronavirus. (Nys)