Coronavirus: Casellati, riaprire attività altrimenti recessione è certa

- "Ho fiducia sulla responsabilità degli italiani: con mascherine, guanti, distanziamento sociale, si possono aprire da subito moltissime attività. Diversamente la recessione è una certezza". Lo ha affermato la presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati, nel corso di un'intervista al Tg1. "Penso al Senato - ha aggiunto - dove in Aula abbiamo posizionato 175 senatori su 350 posti. Allora perché non possiamo far lavorare gli artigiani, i commercianti? Perché non possiamo celebrare le messe?". (Rin)