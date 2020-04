Argentina: coronavirus, Moody's prevede calo del 6 per cento del Pil per impatto pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia dell'Argentina soffrirà un calo del Pil del 6 per cento nel 2020 come effetto della pandemia del coronavirus sull'economia. Queste le previsioni stilate dall'agenzia di rating Moody's in un rapporto reso noto oggi che analizza l'impatto della crisi sanitaria sull'economia globale. Secondo Moody's le economie dei paesi emergenti soffriranno una riduzione del 3,5 per cento a fronte del +3,5 per cento stimato prima della crisi. "I costi economici della crisi scatenata dal coronavirus in un contesto di paralisi quasi completa delle attività a livello globale stanno diventando sempre più pesanti e il loro impatto si farà sentire a lungo", si legge nel rapporto. (segue) (Bua)