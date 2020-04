Argentina: coronavirus, Moody's prevede calo del 6 per cento del Pil per impatto pandemia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le stime di Moody's riguardo l'Argentina sono ad ogni modo sensibilmente migliori di quelle della Commissione economica per l'America Latina (Cepal), che prevede un calo del Pil del 6,5 per cento, e leggermente migliori di quelle della Banca mondiale che proietta un calo del 5,2 per cento. "E' probabile un cambiamento nell'integrazione globale dell'economia", sostiene inoltre l'autore del rapporto, il senior credit officer, Madhavi Bokil. "La crisi del coronavirus ha creato perturbazioni nelle catene di valore e potrebbe arrivare a modificare gli abiti di consumo, ciò che porterebbe ad una riorganizzazione in grande scala delle economie", prosegue l'analisi. (segue) (Abu)