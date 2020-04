Argentina: coronavirus, Moody's prevede calo del 6 per cento del Pil per impatto pandemia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia del nuovo coronavirus ha colto inoltre l'Argentina nel momento in cui si preparava a combattere un'altra cruciale e durissima battaglia, quella sulla ristrutturazione di una porzione da 68 miliardi di dollari del debito estero in mano ai creditori privati internazionali. Si tratta di una partita, quella con i creditori, che il paese affronta in condizioni estreme: l'economia è in affanno e da tempo Buenos Aires non può contare sul finanziamento dei mercati internazionali. (segue) (Abu)