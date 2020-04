Argentina: coronavirus, Moody's prevede calo del 6 per cento del Pil per impatto pandemia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Alberto Fernandez ha imbastito la trattativa evidenziando una situazione di default "de facto" che punta a mettere il paese al riparo da richieste troppo esose. I fondi d'investimento che hanno in mano il grosso del debito argentino non sembrano tuttavia aver fretta di chiudere alle condizioni prospettate dal governo di Alberto Fernandez e hanno già fatto sapere di poter attendere l'arrivo di un interlocutore più docile. Per quanto riguarda i termini dell'offerta, Buenos Aires punta ufficialmente a una moratoria di tre anni, a una riduzione del 62 per cento degli interessi (pari a 37 miliardi di dollari) e del 5,4 per cento del capitale (3,6 miliardi). La proposta è stata presentata il 16 aprile da Guzman e ratificata in seguito presso la Security and Exchange Commission (Sec) degli Stati Uniti. Unico punto non negoziabile della proposta è la moratoria. "L'Argentina oggi non è in grado di pagare nulla", ha affermato il ministro. Il resto è oggetto di un serrato scontro il cui esito sarà noto solo il prossimo 8 maggio, data limite fissata da Buenos Aires per accettare l'offerta. (Abu)