Imprese: Atlantia, impatto pandemia più marcato sulle concessioni europee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le restrizioni normative alla mobilità adottate dai governi di numerosi paesi a seguito della diffusione globale del Covid-19 a partire dalla fine dello scorso febbraio hanno impattato inevitabilmente sui volumi di traffico delle infrastrutture in concessione al gruppo Atlantia. Lo si apprende dai dati inclusi nel comunicato stampa diramato al termine della riunione del consiglio di amministrazione odierna, in cui viene sottolineato che le società del gruppo hanno adottato “le misure di mitigazione previste nei vari paesi dalle autorità competenti a tutela della salute dei propri lavoratori, nei casi in cui ai fini del mantenimento dell’operatività del servizio non sia possibile organizzare diversamente le attività”. Nel documento viene evidenziato come l’impatto delle misure restrittive sia diversificato sul piano geografico: sono stati infatti rilevati effetti più marcati nei paesi europei (come Italia, Spagna e Francia) rispetto ai paesi dell’America Latina. Per quanto riguarda invece l’operatività delle infrastrutture, si rilevano effetti più marcati per le concessioni aeroportuali rispetto a quelle autostradali.(Com)