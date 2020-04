Libia: Onu, accordo politico rimane unico quadro riconosciuto a livello internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo politico libico rimane l'unico quadro riconosciuto a livello internazionale per governare il paese. Lo ha annunciato il portavoce delle Nazioni Unite Stephane Dujarric in un comunicato stampa. La dichiarazione di Dujarric segue l’annuncio del generale libico Khalifa Haftar che ieri sera si è proclamato rais del paese per “volontà del popolo libico” definendo ormai nullo l’accordo politico firmato in Marocco nel 2015. "La nostra posizione è invariata", ha dichiarato Dujarric in merito alla mossa di Haftar. "L'accordo politico libico e le istituzioni che ne derivano rimangono l'unico quadro riconosciuto a livello internazionale di governo in Libia e questo è in linea con le risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'Onu”, ha aggiunto il portavoce delle Nazioni Unite.(Nys)