Brasile: cresce pressione su Bolsonaro, Corte suprema autorizza indagini su dichiarazioni di Moro

- Cresce la pressione sul presidente brasiliano Jair Bolsonaro. Dopo le dimissioni in polemica del popolare ministro della Giustizia Sergio Moro, che hanno scalfito per la prima volta la popolarità del capo dello stato, e nel pieno di una battaglia controcorrente sull'emergenza sanitaria, la Corte suprema (Supremo Tribunal federal, Stf) ha autorizzato le indagini nei suoi confronti per presunte "interferenze" nei rapporti con i vertici della polizia federale. E oltre alle tensioni istituzionali e politiche, il presidente - sempre più isolato - è impegnato anche su un fronte economico, inevitabilmente aggravato dalla crisi della Covid-19. Il presidente ha "blindato" il ministro dell'Economia Paulo Guedes, allontanando ipotesi di contrasto sulla linea "liberista", ma il paese deve fare i conti la decisione della Boeing di rompere l'accordo di una joint venture con Embraer. (segue) (Brb)