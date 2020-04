Brasile: cresce pressione su Bolsonaro, Corte suprema autorizza indagini su dichiarazioni di Moro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le indagini dell'alta corte, che animeranno il dibattito per i prossimi 60 giorni, ruoteranno proprio intorno alle parole dette da Moro nel momento di presentare le dimissioni, poche ore dopo che Bolsonaro esonerava dall'incarico il direttore generale della polizia federale Mauricio Leite Valeixo. Moro, magistrato protagonista delle clamorose indagini sulla corruzione nella politica, aveva avvertito di non poter "mantenere l'impegno umano e professionale" denunciando "interferenze politiche gravi con risultati dagli effetti imprevedibili". L'ex ministro parlava di pressioni per far uscire Valeixo, uomo di fiducia dello stesso Moro, e agevolare l'entrata di qualcuno più "vicino" al presidente. "Voleva indicare una persona con cui avere un contatto diretto, che potesse chiamare in qualsiasi momento, che gli fornisse informazioni e che gli inviasse documenti se necessario". Secondo il Procuratore generale della Repubblica (Pgr) del Brasile, Augusto Aras, "la dimensione degli episodi narrati rivela la pratica di atti illeciti imputati al presidente della Repubblica", dalla falsità ideologica, alla coercizione nel corso del processo, dall'abuso d'ufficio, alla prevaricazione, dall'ostruzione della giustizia, alla corruzione passiva privilegiata, fino alla calunnia. Fatti legati all'esercizio stretto del mandato presidenziale per cui, secondo il giudice supremo Celso de Mello, Bolsonaro non potrà evocare "l'immunità penale temporanea". (segue) (Brb)