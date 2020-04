Brasile: cresce pressione su Bolsonaro, Corte suprema autorizza indagini su dichiarazioni di Moro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante i sospetti alimentati da Moro, il presidente ha nominato Alexandre Ramagem a capo della polizia federale. L'uomo era fino a ieri direttore dell'Agenzia di intelligence (Abin), posizione ottenuta su indicazione dello stesso Bolsonaro nel luglio del 2019, dopo aver lavorato come capo della scorta del candidato presidente. Una nomina finita nel mirino delle polemiche ancora prima di essere formalizzata, proprio per i legami che il funzionario ha con la famiglia Bolsonaro. Il rimpasto si completa con l'ascesa di André Luiz de Almeida Mendonca, come nuovo ministro della Giustizia. Pastore evangelico di 46 anni, il neo ministro era fino a ieri titolare dell'Avvocatura generale dello stato brasiliano. Nomina ottenuta il primo gennaio 2019, sempre su indicazione di Bolsonaro. (segue) (Brb)