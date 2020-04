Brasile: cresce pressione su Bolsonaro, Corte suprema autorizza indagini su dichiarazioni di Moro (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rimandata al mittente invece l'ipotesi di dimissioni del titolare dell'Economia, Guedes. "L'uomo che decide sull'economia in Brasile è solo lui", ha affermato capo dello stato. La settimana scorsa alcuni ministri avevano presentato a Bolsonaro un piano di rilancio basato su un aumento della spesa pubblica - 30 miliardi di real (5,2 miliardi di euro) da investire in opere pubbliche entro il 2022 - in apparente contrasto con la linea propugnata dal titolare dell'Economia. L'ipotesi di nuove dimissioni aveva agitato i mercati, in attesa del completamento delle ampie riforme promesse da Guedes, come quella delle pensioni. Senza contare il nodo creatosi con la decisione della statunitense Boeing di mettere fine al Master Transaction Agreement (Mta), l'accordo volto a istituire un nuovo livello di partnership strategica con Embraer. La compagnia brasiliana ha presentato un ricorso arbitrale per rifarsi delle perdite ma rimane la promessa inevasa di 4,2 miliardi di dollari che Embraer avrebbe preso per vendere a una controllata della Boeing, l'80 per cento di una nuova società. Il vicepresidente Hamilton Mourao ha velato l'ipotesi di un (segue) (Brb)