Brasile: cresce pressione su Bolsonaro, Corte suprema autorizza indagini su dichiarazioni di Moro (5)

- La complessa battaglia politica del presidente si registra mentre nel paese è in corso la pandemia di coronavirus. Bolsonaro, che ha più volte denunciato "esagerazioni" da parte della stampa, difende la necessità di combinare la lotta all'emergenza sanitaria con la difesa dell'occupazione, evitando al paese la serrata totale praticata da diversi amministratori locali. Dalle prime avvisaglie del contagio, aveva spiegato il capo dello Stato in un recente messaggio alla nazione, le istituzioni hanno iniziato a lavorare all'emergenza, ma anche - "contro tutto e tutti" - a "contenere il panico" alimentato dai media e lavorando "alla strategia per salvare vite ed evitare la disoccupazione di massa". Dall'inizio della crisi, Bolsonaro non ha mancato di farsi vedere in pubblico, circondato dai suoi sostenitori, con una linea che ha portato alle dimissioni del ministro della Salute, Luis Henrique Mandetta. (segue) (Brb)