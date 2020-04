Brasile: cresce pressione su Bolsonaro, Corte suprema autorizza indagini su dichiarazioni di Moro (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A una settimana dalla sua nomina, il neo ministro della Sanità del Brasile, Nelson Teich, ha annunciato che il governo federale sta lavorando alla definizione di nuove linea guida per orientare municipi e stati ad allentare le misure di distanziamento sociale e quarantena adottate per contenere la pandemia. Il direttore esecutivo del ministero, generale Eduardo Pazuello, nominato per coadiuvare Teich ha ieri annunciato in conferenza stampa che le misure di allentamento saranno pianificare in base alla realtà di ciascuna regione. Ad oggi il bilancio degli effetti del coronavirus in Brasile è di 4.543 morti 66.501 contagi. (Brb)