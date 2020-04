Cresce la pressione su Bolsonaro, partono le indagini sulle dichiarazioni dell'ex ministro Moro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cresce la pressione sul presidente brasiliano Jair Bolsonaro. Dopo le dimissioni in polemica del popolare ministro della Giustizia Sergio Moro, che hanno scalfito per la prima volta la popolarità del capo dello stato, e nel pieno di una battaglia controcorrente sull'emergenza sanitaria, la Corte suprema (Supremo Tribunal federal, Stf) ha autorizzato le indagini nei suoi confronti per presunte "interferenze" nei rapporti con i vertici della polizia federale. E oltre alle tensioni istituzionali e politiche, il presidente - sempre più isolato - è impegnato anche su un fronte economico, inevitabilmente aggravato dalla crisi della Covid-19. Il presidente ha "blindato" il ministro dell'Economia Paulo Guedes, allontanando ipotesi di contrasto sulla linea "liberista", ma il paese deve fare i conti la decisione della Boeing di rompere l'accordo di una joint venture con Embraer.Le indagini dell'alta corte, che animeranno il dibattito per i prossimi 60 giorni, ruoteranno proprio intorno alle parole dette da Moro nel momento di presentare le dimissioni, poche ore dopo che Bolsonaro esonerava dall'incarico il direttore generale della polizia federale Mauricio Leite Valeixo. Moro, magistrato protagonista delle clamorose indagini sulla corruzione nella politica, aveva avvertito di non poter "mantenere l'impegno umano e professionale" denunciando "interferenze politiche gravi con risultati dagli effetti imprevedibili". L'ex ministro parlava di pressioni per far uscire Valeixo, uomo di fiducia dello stesso Moro, e agevolare l'entrata di qualcuno più "vicino" al presidente. "Voleva indicare una persona con cui avere un contatto diretto, che potesse chiamare in qualsiasi momento, che gli fornisse informazioni e che gli inviasse documenti se necessario". Secondo il Procuratore generale della Repubblica (Pgr) del Brasile, Augusto Aras, "la dimensione degli episodi narrati rivela la pratica di atti illeciti imputati al presidente della Repubblica", dalla falsità ideologica, alla coercizione nel corso del processo, dall'abuso d'ufficio, alla prevaricazione, dall'ostruzione della giustizia, alla corruzione passiva privilegiata, fino alla calunnia. Fatti legati all'esercizio stretto del mandato presidenziale per cui, secondo il giudice supremo Celso de Mello, Bolsonaro non potrà evocare "l'immunità penale temporanea".Nonostante i sospetti alimentati da Moro, il presidente ha nominato Alexandre Ramagem a capo della polizia federale. L'uomo era fino a ieri direttore dell'Agenzia di intelligence (Abin), posizione ottenuta su indicazione dello stesso Bolsonaro nel luglio del 2019, dopo aver lavorato come capo della scorta del candidato presidente. Una nomina finita nel mirino delle polemiche ancora prima di essere formalizzata, proprio per i legami che il funzionario ha con la famiglia Bolsonaro. Il rimpasto si completa con l'ascesa di André Luiz de Almeida Mendonca, come nuovo ministro della Giustizia. Pastore evangelico di 46 anni, il neo ministro era fino a ieri titolare dell'Avvocatura generale dello stato brasiliano. Nomina ottenuta il primo gennaio 2019, sempre su indicazione di Bolsonaro.Rimandata al mittente invece l'ipotesi di dimissioni del titolare dell'Economia, Guedes. "L'uomo che decide sull'economia in Brasile è solo lui", ha affermato capo dello stato. La settimana scorsa alcuni ministri avevano presentato a Bolsonaro un piano di rilancio basato su un aumento della spesa pubblica - 30 miliardi di real (5,2 miliardi di euro) da investire in opere pubbliche entro il 2022 - in apparente contrasto con la linea propugnata dal titolare dell'Economia. L'ipotesi di nuove dimissioni aveva agitato i mercati, in attesa del completamento delle ampie riforme promesse da Guedes, come quella delle pensioni. Senza contare il nodo creatosi con la decisione della statunitense Boeing di mettere fine al Master Transaction Agreement (Mta), l'accordo volto a istituire un nuovo livello di partnership strategica con Embraer. La compagnia brasiliana ha presentato un ricorso arbitrale per rifarsi delle perdite ma rimane la promessa inevasa di 4,2 miliardi di dollari che Embraer avrebbe preso per vendere a una controllata della Boeing, l'80 per cento di una nuova società. Il vicepresidente Hamilton Mourao ha velato l'ipotesi di unLa complessa battaglia politica del presidente si registra mentre nel paese è in corso la pandemia di coronavirus. Bolsonaro, che ha più volte denunciato "esagerazioni" da parte della stampa, difende la necessità di combinare la lotta all'emergenza sanitaria con la difesa dell'occupazione, evitando al paese la serrata totale praticata da diversi amministratori locali. Dalle prime avvisaglie del contagio, aveva spiegato il capo dello Stato in un recente messaggio alla nazione, le istituzioni hanno iniziato a lavorare all'emergenza, ma anche - "contro tutto e tutti" - a "contenere il panico" alimentato dai media e lavorando "alla strategia per salvare vite ed evitare la disoccupazione di massa". Dall'inizio della crisi, Bolsonaro non ha mancato di farsi vedere in pubblico, circondato dai suoi sostenitori, con una linea che ha portato alle dimissioni del ministro della Salute, Luis Henrique Mandetta.A una settimana dalla sua nomina, il neo ministro della Sanità del Brasile, Nelson Teich, ha annunciato che il governo federale sta lavorando alla definizione di nuove linea guida per orientare municipi e stati ad allentare le misure di distanziamento sociale e quarantena adottate per contenere la pandemia. Il direttore esecutivo del ministero, generale Eduardo Pazuello, nominato per coadiuvare Teich ha ieri annunciato in conferenza stampa che le misure di allentamento saranno pianificare in base alla realtà di ciascuna regione. Ad oggi il bilancio degli effetti del coronavirus in Brasile è di 4.543 morti 66.501 contagi. (Res)