Coronavirus: domani alle 12 videoconferenza governo-Regioni con Boccia, Arcuri e Borrelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani alle 12 si terrà una videoconferenza di raccordo sulla Fase 2 tra il governo e i presidenti di Regione, coordinata dalla sede della Protezione civile dal ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia. Parteciperanno anche il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, e il Commissario all'emergenza Covid-19, Domenico Arcuri. Lo riferisce una nota del ministero per gli Affari reginali. All'ordine del giorno: la norma sugli aiuti di Stato e regionali a sostegno dell'economia; la costituzione di una nuova task force di volontari coordinata dalla Protezione civile; un aggiornamento su dispositivi di protezione individuale e dei materiali sanitari acquistati e distribuiti dallo Stato; l'armonizzazione delle ordinanze regionali all'interno delle linee guida nazionali indicati nel dpcm che entrerà in vigore il prossimo 4 maggio. (Com)