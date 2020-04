Coronavirus: Giro (FI), a Roma e nel Lazio solo chiacchiere e confusione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Roma e nel Lazio, a una settimana dalla riapertura del 4 maggio "i contagi non vanno sostanzialmente né su né giù". Lo sostiene in una nota il senatore di Forza Italia Francesco Giro. "Ciò vuol dire che Roma e la sua Regione sono come una pentola a pressione pronta ad esplodere, e che tutto si è tenuto sotto controllo finora solo e soltanto per il lockdown senza però che vi fosse un calo drastico che pure si pronosticava. Anzi -continua la nota di Giro- oggi è stata una giornata nerissima per il Lazio con 9 decessi nella Asl 6, tutte persone anziane si dirà, e tutte provenienti da Rsa si dirà, ma ciò vuol dire che nonostante il blocco le autorità sanitarie regionali non sono state capaci di confinare il contagio e di curarne gli effetti letali e quindi alla riapertura sarà peggio". Niente tamponi, niente mascherine, niente medicina del territorio, "per fare da filtro e curare le persone contagiate fin dai primissimi sintomi ed evitare che vengano ricoverate ormai moribonde. Molti moriranno in casa da soli -si legge ancora nella nota- perché alle Asl ci saranno problemi organizzativi ad intervenire se non si fa nulla. Questo accadrà. Finora solo chiacchiere, chiacchiere e distintivi, ovvero propaganda. Non sappiamo nulla sulla riorganizzazione dei medici di famiglia e nulla sulle Usca, le unità di soccorso continuativo assistenziale, nulla di nulla. Hanno chiacchierato sulle Usca-r (regionali) del Lazio dedicate unicamente al monitoraggio delle Rsa con risultati come si vede disastrosi. Ma le famiglie? Chi le segue? - si chiede il senatore di Forza Italia- Io non vorrei che a ottobre a Roma e in tutta Italia si instaurasse una tampone-oligo-aristo-crazia, ovvero che i tamponi (pochissimi) verrano fatti ai soliti noti, a noi politici, ai giornalisti, agli imprenditori e ai potenti, mentre tutti gli altri saranno dei poveri cristi, e uso questa parola coscientemente!".(Rer)