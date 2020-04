Ue-G5 Sahel: Commissione annuncia sostegno da 194 milioni di euro ulteriori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea ha annunciato un sostegno ulteriore di 194 milioni di euro al Sahel. E’ quanto emerge dalla video conferenza dell'Ue con i capi di Stato del G5 Sahel a cui hanno preso parte, oltre al presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, anche la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e l'Alto rappresentante dell'Unione per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell. La videoconferenza ha offerto l'opportunità di riaffermare il sostegno dell'Ue alla regione, anche affrontando la pandemia di coronavirus e il suo impatto e, in questa occasione, la Commissione europea ha annunciato ulteriori 194 milioni di euro per sostenere la sicurezza, la stabilità e la resilienza nel Sahel. I nuovi impegni finanziari annunciati oggi sono composti da 112 milioni di euro per contribuire a rafforzare le capacità di sicurezza e di difesa dei paesi del G5 Sahel, garantendo nel contempo il rispetto dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale, nonché ristabilendo la presenza dello Stato e dei servizi di base in tutto il territorio. I restanti 82 milioni di euro saranno mobilitati per intensificare gli sforzi di sviluppo e contribuire a migliorare le condizioni di vita, la resilienza e la coesione sociale delle popolazioni vulnerabili. (segue) (Beb)