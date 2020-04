Trasporto aereo: aiuti per le principali compagnie europee, ripartenza anche per Alitalia?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I più importanti paesi europei si preparano ad annunciare importanti piani di salvataggio per le compagnie di bandiera, fra le società più colpite a livello economico dagli effetti della pandemia di Covid-19. Se per Air France si parla di aiuti per 7 miliardi di euro, oggi in Germania sembra in dirittura l’accordo in seno al governo tedesco per un pacchetto da 9 miliardi di euro da destinare a Lufthansa. In Spagna, anche se con cifre ancora da stabilire, il governo intende stanziare aiuti simili - alias prestiti agevolati - per Iberia, mentre nel Regno Unito l’esecutivo si è affrettato a smentire le indiscrezioni sulla potenziale nazionalizzazione di British Airways. In Italia, con i dovuti termini di paragone fra la grandezza della flotta delle varie compagnie, il dibattito è completamente concentrato sulla newco non per salvare, quanto piuttosto "per rilanciare" Alitalia. La newco, secondo quanto affermato nei giorni scorsi dal ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, "quantomeno inizialmente" sarà in mano pubblica, ma potrà "essere valutato in un momento successivo l'eventuale mantenimento totale della compagnia" da parte dello Stato. Il dibattito, insomma, resta aperto. La situazione di blocco del trasporto aereo, tuttavia, potrebbe diventare un’opportunità per l’Alitalia che nascerà da questo nuovo assetto. (segue) (Res)