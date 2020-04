Trasporto aereo: aiuti per le principali compagnie europee, ripartenza anche per Alitalia? (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la situazione di Air France si è esposto direttamente il ministro dell’Economia, Bruno Le Maire, secondo cui la compagnia non ha bisogno di "un aiutino". Sul piatto ci sono infatti almeno 7 miliardi di euro, una somma importante che sembrerebbe di fatto rispondere alle esigenze espresse da Anne-Marie Couderc, presidente del gruppo Air France-Klm, il consorzio che comprende anche la compagnia di bandiera olandese. Lo Stato francese, d’altronde, possiede il 14,3 per cento del gruppo, e non poteva certo restare indifferente alle esigenze della compagnia. L’assistenza statale si svolgerà in due modalità: 4 miliardi di euro di prestiti bancari garantiti al 90 per cento dallo Stato e un anticipo dell’azionariato di 3 miliardi di euro che verranno erogati dal ministero delle Finanze da un bilancio di riserva per le operazioni in capitale. Più complicata, invece, la situazione in Germania dove i colloqui fra il governo federale e Lufthansa sono tuttora in corso e non senza ostacoli. Dopo alcune indiscrezioni sul buon andamento dei negoziati, oggi il quotidiano "Frankfurter Allgemeine Zeitung" riporta che Lufthansa rifiuterebbe le condizioni del governo federale per un piano di salvataggio che prevederebbe un pacchetto da 9 miliardi euro. L'esecutivo tedesco ha chiesto, inoltre, di ricoprire due cariche nel consiglio di vigilanza, in modo da essere un azionista con diritto di voto. Tuttavia, Lufthansa preferirebbe una partecipazione tacita da parte dello Stato. (segue) (Res)