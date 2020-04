Trasporto aereo: aiuti per le principali compagnie europee, ripartenza anche per Alitalia? (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche il governo di Madrid si sta preparando allo stanziamento di aiuti finanziari urgenti per la compagnia aerea Iberia, al fine di impedire una grave crisi dopo la sospensione dei voli causata dall’emergenza coronavirus. Sinora, riferisce il quotidiano "El Pais", l’esecutivo guidato dal premier Pedro Sanchez ha assunto una posizione attendista puntando a valutare dapprima quello che sarà il piano d’aiuti varato dalla Commissione europea per le aziende strategiche dei paesi membri. Ma ora, seguendo l’esempio di altri paesi come appunto Germania e Francia, anche la Spagna è al lavoro per garantire la liquidità urgente a Iberia: fonti del governo riferiscono che sono impegnate a trovare un accordo per prestiti che tuttavia non prevedono, almeno al momento, l’ingresso dello Stato nel capitale della compagnia aerea. Il governo di Madrid sta seguendo da vicino la situazione: il ministro dei Trasporti, Jose Luis Abalos, ha dichiarato davanti al Congresso dei deputati che la Spagna intende conformarsi in materia di aiuti pubblici alle compagnie aeree a quella che sarà la posizione comune adottata da Germania, Francia e Italia. A tale scopo Abalos avrebbe anche avuto una videoconferenza lo scorso 24 aprile con gli omologhi dei tre paesi membri per trovare una proposta congiunta da presentare a Bruxelles. Lo stesso Patuanelli nei giorni scorsi ha confermato che "il governo sta interloquendo con l'Ue per avere dei fondi per il trasporto aereo". (segue) (Res)