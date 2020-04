Trasporto aereo: aiuti per le principali compagnie europee, ripartenza anche per Alitalia? (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo contesto europeo ancora tutto da definire si potrebbero aprire scenari ricchi di opportunità per Alitalia. Secondo Claudio Tarlazzi, segretario generale di Uil Trasporti, la situazione di sostanziale blocco del trasporto aereo a causa per la pandemia può essere un'occasione di reale rinascita per la nuova Alitalia tornata compagnia di bandiera. "Rappresenta una pagina bianca per tutti - sostiene infatti - e si tratta quindi di non sbagliare adesso nessun passaggio nella definizione del perimetro della newco". Le indiscrezioni del ministro dello Sviluppo Stefano Patuanelli hanno finora tratteggiato una newco con un capitale di avviamento di 500 milioni del decreto Cura Italia che però dovrebbero essere solo una dotazione di partenza e una flotta iniziale di non meno di 90 aerei. Tarlazzi, che si è sempre dichiarato a favore della ri-nazionalizzazione di Alitalia e contrario alle stime iniziali del Mise di una flotta iniziale di appena 30 aerei, continua a sostenere che con meno di 100 aeromobili la compagnia italiana rischierebbe di non avere una flotta minima per consentire la connettività nazionale e alla ripresa degli slot internazionali che sono i più redditizi. "Ma anche parlare di 2 mila esuberi come ha fatto di recente Patuanelli al momento non è possibile perché ancora manca un disegno complessivo della compagnia - afferma Tarlazzi -. Inoltre nella struttura dei costi, se come credo arriveremo presto a un accordo con il governo, ci saranno 6.823 lavoratori in cigs che non graveranno sul bilancio. Mentre si potrà accedere a un ricambio degli aeromobili, ormai in gran parte vetusti, accedendo a condizioni di leasing molto più favorevoli per un eccesso di offerta dei lessor e una bassa domanda. Non ultimo è da considerare - aggiunge Tarlazzi - il prezzo del fuel in caduta per il crollo del prezzo del petrolio. E il fuel ha sempre pesato per all’incirca 800 milioni su 3 miliardi di ricavi, l’incidenza più forte nella struttura dei costi. Mentre il personale rappresenta solo un 19 per cento. (segue) (Res)