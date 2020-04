Trasporto aereo: aiuti per le principali compagnie europee, ripartenza anche per Alitalia? (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Tarlazzi nel disegno della nuova Alitalia i punti da definire sono poi l’incorporazione o meno del settore manutenzione, handling e se si vuole tornare ad investire nella divisione cargo, proprio nella logica di dare al vettore nazionale una compiuta autonomia. E se si vuole rivedere i piani di integrazione con le ferrovie, in una logica di intermodalità a vantaggio della politica dei trasporti nazionale. Quanto alle alleanze internazionali Tarlazzi ritiene che "Alitalia resta comunque un vettore troppo debole per uno stand alone, deve però puntare su una partnership commerciale ad esempio con Lufthansa, piuttosto che cambiare cavallo e passare dall’alleanza Sky Team al consorzio Star Alliance di Lufthansa. Perché - spiega - sarebbe oneroso questo passaggio per riprogrammare i calendari e le priorità nelle rotte internazionali e Alitalia diverrebbe solo il quinto hub del network. Del resto - aggiunge - in questa fase di richieste di sovvenzioni statali per tutte le grandi compagnie, nessuna intende fare acquisizioni, meglio partnership commerciali". In ogni caso per Tarlazzi "esistono ampi margini per Alitalia per guadagnare fette di mercato non appena saremo usciti dall’emergenza, quando cioè sarà disponibile il vaccino, perché prima, con gli aerei mezzi vuoti per garantire il distanziamento anti contagio, le compagnie continueranno a chiedere sovvenzioni statali". (Res)