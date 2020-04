Agricoltura: Bellanova, bene testo commissione Parlamento Ue, servono certezze e risorse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’agricoltura europea ha bisogno di certezze e di risorse, per questo "il testo approvato oggi dalla commissione Agricoltura del Parlamento europeo coglie questa necessità e questa urgenza”. Lo scrive la ministra dell'Agricoltura Teresa Bellanova commentando le principali misure adottate nella proposta negoziale su cui adesso si aprirà il confronto con la Commissione europea e il Consiglio con l’obiettivo di un accordo entro il prossimo giugno. “In particolare - prosegue la ministra - e tra le altre richieste comunque significative, considero di rilievo, in linea con le nostre sollecitazioni in questi mesi e in queste settimane di drammatica emergenza, la richiesta di estensione dell’attuale Pac mantenendo inalterati gli attuali livelli di finanziamento, evitando all’Italia tagli di quasi il 4 per cento sui pagamenti diretti e di oltre il 15 per cento sullo sviluppo rurale; il rafforzamento della riserva di crisi finanziata con risorse extra Pac per 400 milioni annui; il rafforzamento degli strumenti di gestione della crisi con una diminuzione dal 30 al 20 per cento delle soglie minime di perdita di reddito o di produzione anche per i fondi mutualistici; il recupero dei diritti di impianto dei vigneti permettendo ai nostri viticoltori di utilizzare i loro diritti in portafoglio e non perdere migliaia di ettari di potenziale vitivinicolo. Importante in questa direzione il grande lavoro e l’impegno di Paolo De Castro - conclude la ministra - con cui l’interlocuzione e il confronto sono costanti e proficui”.(Com)