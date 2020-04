Trasporti: a Roma per fase 2 tavolo permanente su flussi e bus turistici in aiuto Atac

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riunione in videoconferenza questo pomeriggio tra Prefettura di Roma, Regione Lazio e Campidoglio. Al centro del vertice la bozza di ordinanza regionale che tra domani e dopo domani sarà firmata dal presidente Nicola Zingaretti e che stabilirà, in concreto, le regole per la fase 2 a Roma e nel Lazio, con particolare focus sul trasporto pubblico. Sul numero massimo di persone a bordo su treni e bus è in corso una mediazione: la Regione pensava a un riempimento del 50-60 per cento delle vetture, mentre il Campidoglio, nonostante l'obbligo di mascherine imposto dal Dpcm del 26 aprile che permetterà di ridurre a meno di un metro la distanza interpersonale necessaria, vorrebbe comunque una percentuale minore, intorno al 25. Pare comunque che le misure saranno flessibili, puntellate nel tempo per adeguarsi ai reali flussi considerati ad oggi non quantificabili con precisione. La Regione coordinerà un tavolo che giornalmente farà un punto proprio su questo. Ne faranno parte l'università la Sapienza, che farà sondaggi quotidiani sulla quantità e la tipologia degli utenti del trasporto pubblico, e l'agenzia Roma servizi per la mobilità che monitorerà i dati sull'accesso ai tornelli delle metropolitane e quelli forniti dai contapasseggeri già presenti su 500 mezzi e che Atac monterà sulla sua intera flotta. Le percentuali di utilizzo del parco mezzi dovrebbero essere quelle indicate già ieri dall'assessore ai Trasporti della Regione Lazio Mauro Alessandri nel corso di una commissione regionale: l'84 per cento per Cotral, il 70 per cento per Fs e l'88 per cento per Atac. Non è escluso però che i mezzi siano utlizzati in realtà tutti per garantire un maggiore distanziamento. Per integrare le flotte, inoltre, sarà data la possibilità alle aziende di bus turistici, evidentemente rimaste senza clienti, di contribuire. È probabile inoltre che per ridurre gli assembramenti nei nodi di scambio tra trasporto regionale ed urbano, alcune linee gestite da Cotral sposteranno i loro capolinea più verso il centro città. (segue) (Rer)