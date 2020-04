Trasporti: a Roma per fase 2 tavolo permanente su flussi e bus turistici in aiuto Atac (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il resto sui sedili dei mezzi, le banchine di metro e treni e le fermate dei bus sarà presente una segnaletica colorata che indicherà ai cittadini dove posizionarsi per il rispettare il distanziamento. Prima dell'incontro di questo pomeriggio con la Prefettura, l'assessore alla Mobilità di Roma Capitale Pietro Calabrese ha incontrato i segretari delle federazioni dei trasporti di Cgil, Cisl e Uil, che ieri avevano visto l'assessore regionale Alessandri. Quest'ultimo invece ha incontrato nelle stesse ore i segretari confederali di Roma e Lazio delle tre sigle sindacali. Tra le proposte presentate anche oggi: la riduzione delle fermate per velocizzare il servizio (rendendolo più frequente) e la visualizzazione luminosa sui bus e sulle pensiline elettroniche alle fermate del numero di persone che possono ancora salire sul mezzo rispetto al tetto massimo che sarà fissato. (Rer)