Coronavirus: Conte, pronti a rivedere piano riaperture se curva sotto controllo

- "Ora è prematuro per ragionare di rimodulare" le misure di contenimento del contagio da coronavirus. Lo ha ribadito il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parlando dalla prefettura di Piacenza. "Possiamo dire che ci auguriamo che iniziando la fase 2 la curva dei contagi continui ad essere sotto controllo e se dovesse accadere siamo disponibili a rivedere le nostre riflessioni. Se dovesse essere particolarmente favorevole rispetto al piano studiato non posso escludere" che vengano modificate le misure, ha aggiunto ribadendo, però, che oggi " non siamo in quella condizione e se lo facessimo la curva del contagio riprenderebbe a risalire: sarebbe un disastro per tutti". (Rin)