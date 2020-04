Imprese: M5s Lazio, Regione intervenga con bonus affitto per gli ultimi a riaprire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le risorse del Bilancio 2020 non impegnate e dunque destinabili ad interventi urgenti "vanno trovati fondi affinché venga destinato un Bonus Affitti per quelle attività commerciali che apriranno per ultime". E' quanto chiede in una nota il gruppo Consiliare M5s alla regione Lazio. "E' la proposta che abbiamo fatto oggi nel corso della Commissione bilancio che aveva proprio lo scopo di individuare quei fondi che non potranno essere spesi come da programmazione per dirottarli verso sostegni economici alle attività che stanno maggiormente risentendo della crisi economica. Va determinata una nuova e diversa metodologia -continua la nota- che presupponga una diversificazione in base alle diverse tipologie commerciali ed alle reali esigenze di ogni settore ed è indubbio che il prolungamento del lockdown per alcune categorie sta creando un danno economico che senza interventi mirati, rischia di portare al fallimento di migliaia di imprese, con danni difficilmente recuperabili anche in termini di occupazione". (Com)