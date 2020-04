Migranti: Eurostat, minori non accompagnati richiedenti asilo in calo del 20 per cento nel 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2019, sono stati 13.800 i minori non accompagnati richiedenti asilo che hanno chiesto protezione internazionale nei 27 Stati membri dell'Unione europea, quasi il 20 per cento in meno rispetto al 2018 (16.800). Questi i dati di Eurostat, l'Ufficio di statistica dell'Unione europea che ha spiegato che prosegue la tendenza al ribasso iniziata dopo il picco dell'anno 2015 (92 mila). Nel 2019, a livello dell'Ue, i minori non accompagnati rappresentavano il 7 per cento di tutti i richiedenti asilo di età inferiore ai 18 anni. La maggior parte dei minori non accompagnati era composta da maschi (85 per cento). I due terzi avevano un'età compresa tra 16 e 17 anni (9.200 persone), mentre quelli di età compresa tra 14 e 15 anni rappresentavano il 22 per cento (3.100 persone) e quelli di età inferiore ai 14 anni l'11 per cento (1.500 persone). Due su tre richiedenti asilo considerati minori non accompagnati nell'Ue nel 2019 erano cittadini di sei paesi: Afghanistan (30 per cento), Siria e Pakistan (entrambi 10 per cento), nonché Somalia, Guinea o Iraq (5 per cento ciascuno). (segue) (Beb)