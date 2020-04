Migranti: Eurostat, minori non accompagnati richiedenti asilo in calo del 20 per cento nel 2019 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2019, il numero più elevato di richiedenti asilo considerati minori non accompagnati è stato registrato in Grecia (3.300 minori non accompagnati, pari al 24 per cento di tutti quelli registrati negli Stati membri dell'Ue), seguita da Germania (2.700 o 19 per cento), Belgio (1.200 o 9 per cento) e Paesi Bassi (mille, pari all'8 per cento). Tra gli Stati membri con oltre 500 richiedenti asilo considerati minori non accompagnati nel 2019, gli aumenti più elevati rispetto all'anno precedente sono stati registrati in Austria (500 in più, o +120 per cento) davanti al Belgio (500 in più, + 63 per cento), Grecia (700 in più, +26 per cento) e Slovenia (100 in più, +21 per cento). Al contrario, le maggiori diminuzioni tra gli Stati membri con oltre 500 richiedenti asilo sono state registrate in Italia (3.200 minori non accompagnati nel 2019 rispetto al 2018, o -83 per cento) e Germania (1.400 in meno, o -34 per cento). (segue) (Beb)