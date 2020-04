Migranti: Eurostat, minori non accompagnati richiedenti asilo in calo del 20 per cento nel 2019 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggior percentuale di minori non accompagnati tra tutti i minori richiedenti asilo nel 2019 è stata registrata in Slovenia (dove l'80 per cento di tutti i richiedenti asilo di età inferiore a 18 anni non erano accompagnati), seguito da Bulgaria (72 per cento), Slovacchia (70 per cento) e Romania (35 per cento). Nel 2019 l'Afghanistan era il paese principale di cittadinanza dei richiedenti asilo di minori non accompagnati: dei 4.200 afgani considerati minori non accompagnati nell'Ue, 3 su 5 hanno fatto domanda in Grecia (1.200), Belgio o Austria (600 ciascuno). Gli afgani rappresentavano la cittadinanza più numerosa in dodici Stati membri dell'Ue. La Siria è stata il secondo principale paese di cittadinanza dei richiedenti asilo considerati minori non accompagnati negli Stati membri dell'Ue. Dei 1.400 siriani in cerca di protezione negli Stati membri dell'Ue e considerati minori non accompagnati, quasi i due terzi hanno presentato domanda di asilo in Grecia, Germania o Paesi Bassi (300 ciascuno). Il Pakistan è stato il terzo paese principale di cittadinanza dei richiedenti asilo considerati minori non accompagnati negli Stati membri dell'Ue. Dei 1.400 pakistani in cerca di protezione negli Stati membri dell'Ue e considerati minori non accompagnati nel 2019, poco più di due terzi hanno fatto domanda in Grecia (900). (Beb)