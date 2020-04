Farnesina: si chiude con un video-racconto la campagna “We are Italy”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è chiusa con un video-racconto firmato dai registi Matteo Botrugno e Daniele Coluccini la campagna “#WeAreItaly” promossa dal ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale. Secondo quanto riferisce una nota della Farnesina, il video raccoglie il diario quotidiano ed emozionante dei numerosi musicisti, cantanti, attori di cinema e teatro, scrittori, performer, ballerini, chef (oltre cento in totale) che si sono uniti in un abbraccio collettivo all’Italia durante l’emergenza Covid-19. “Molti artisti hanno aderito alla campagna #WeAreItaly organizzata dal Ministero degli Affari Esteri per diffondere l’immagine di un paese forte che non molla mai”, ha commentato il ministro degli Affari esteri Luigi Di Maio, “artisti affermati, emergenti, italiani ed internazionali ci hanno mandato un videomessaggio regalando a tutti noi, con la loro musica, forza ed energia”. La campagna, che ha raggiunto circa tre milioni di visualizzazioni complessive sui canali social della Farnesina, è stata diffusa attraverso la rete di ambasciate, consolati e istituti Italiani di Cultura, riuscendo così a coinvolgere anche numerosi artisti stranieri. Come sottolinea la nota del ministero degli Esteri, “#WeAreItaly si chiude con un messaggio di speranza: nel momento in cui l’Italia si appresta a uscire gradualmente dall’emergenza, la Farnesina sta definendo un piano strategico di promozione dell’Italia all’estero che coinvolgerà anche il mondo della cultura, del turismo e del Made in Italy”.(Com)