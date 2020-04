Conte: "Siamo pronti a rivedere il piano sulle riaperture se la curva resta sotto controllo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ora è prematuro per ragionare di rimodulare" le misure di contenimento del contagio da coronavirus. Lo ha ribadito il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parlando dalla prefettura di Piacenza. "Possiamo dire che ci auguriamo che iniziando la fase 2 la curva dei contagi continui ad essere sotto controllo e se dovesse accadere siamo disponibili a rivedere le nostre riflessioni. Se dovesse essere particolarmente favorevole rispetto al piano studiato non posso escludere" che vengano modificate le misure, ha aggiunto ribadendo, però, che oggi " non siamo in quella condizione e se lo facessimo la curva del contagio riprenderebbe a risalire: sarebbe un disastro per tutti". Arrivato a Milano ieri sera, questa mattina il premier Conte ha partecipato alla cerimonia per il varo dell'ultima campata del nuovo ponte sul Polcevera a Genova. "Ci stiamo impegnando - ha detto il capo dell'esecutivo - perché queste tragedie non si ripetano". Questo "è un cantiere simbolo per l'Italia. Dell'Italia che sa rialzarsi, che si rimbocca le maniche, dell'Italia che non si lascia abbattere e sopraffare neppure da una tragedia così. L'Italia che mette insieme le competenze, il senso del dovere e della responsabilità" ha aggiunto Conte che, parlando delle immagini della tragedia ha aggiunto "hanno fatto il giro del mondo, ma oggi verranno sostituite da queste, che sono immagini della creatività, dell'abnegazione e della maestria italiana". Siamo, ha poi detto il primo ministro, "nei tempi che ci eravamo ripromessi e fra poco torneremo qui per inaugurare il nuovo ponte. Questo progetto è quasi completo". Genova "offre un modello per l'Italia intera. Questa saturazione della ferita arriva in un momento di particolare emergenza, la più grande sfida dal dopoguerra" ha poi aggiunto. "Per quanto oggi non possa essere un giorno di festa, siamo consapevoli che da Genova si irradia una nuova luce sull'Italia. Una luce che porta speranza all'Italia intera. Il modello Genova è un modello che cercheremo di replicare" ha concluso il premier.(Rin)