Libia: ministero Esteri russo, appello a parti coinvolte in conflitto a cessare ostilità

- La Russia invita tutte le parti coinvolte nel conflitto in Libia a cessare immediatamente le ostilità e a riprendere il dialogo sotto gli auspici delle Nazioni Unite. Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, commentando le dichiarazioni di Khalifa Haftar, comandante dell'Esercito nazionale libico (Lna) autoproclamatosi rais del paese e di Aguila Saleh, presidente della Camera dei rappresentanti libica. Quest'ultima ha presentato nei giorni scorsi una tabella di marcia per formare il Consiglio presidenziale e una commissione incaricata di redigere la Costituzione. Saleh ha anche chiesto la cessazione delle ostilità in connessione con l'inizio del Ramadan. "Riteniamo che le idee espresse dalla presidente della Camera dei rappresentanti libica possano costituire la base di discussioni politiche nel quadro del processo globale di risoluzione libica", ha dichiarato Zakharova in una nota. Allo stesso tempo, rileva la portavoce della diplomazia russa, sullo sfondo del tono conciliante del discorso di Saleh, le ultime dichiarazioni di Haftar sono state rese "in modo duro e senza compromessi". "Riteniamo che la continuazione del conflitto fratricida sia irta di conseguenze disastrose per la Libia e i suoi cittadini. Chiediamo a tutte le parti in conflitto di dimostrare la responsabilità del destino della loro patria, di cessare immediatamente le ostilità e riprendere il dialogo sotto gli auspici delle Nazioni Unite, in conformità con le decisioni della Conferenza internazionale di Berlino, sancite dalla risoluzione 2510 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite", ha affermato Zakharova. (Rum)