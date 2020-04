Ponte Genova: Salini Impregilo e Fincantieri completano opera in 10 mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo Ponte di Genova disegna di nuovo lo skyline della città: 10 mesi di lavori portati avanti con impegno da oltre 1.000 persone di Salini Impregilo e Fincantieri, insieme nella joint venture Pergenova, per completare la struttura del ponte in sicurezza, in tempi mai sperimentati prima e con la massima attenzione alla qualità dell’opera. Lo riferisce una nota di Salini Impregilo. L’ultimo impalcato è stato varato oggi alla presenza del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, della ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli, del sindaco di Genova e commissario Marco Bucci, del presidente della regione Liguria Giovanni Toti, dell’ad di Salini Impregilo Pietro Salini e dell’ad di Fincantieri Giuseppe Bono, insieme ai dirigenti, tecnici e maestranze che hanno reso possibile la realizzazione di questa infrastruttura. (segue) (Com)