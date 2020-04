Ponte Genova: Salini Impregilo e Fincantieri completano opera in 10 mesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso dell’evento si è più volte parlato di un rilancio delle infrastrutture in Italia, partendo dal modello applicato per il ponte di Genova. Un rilancio a cui Salini Impregilo vuole contribuire con Progetto Italia, l’operazione di consolidamento di alcune imprese del Paese in un grande gruppo, Webuild. Un’operazione storica di sistema, nata dalla visione di Salini Impregilo insieme ai principali attori istituzionali e finanziari italiani, che hanno creduto nel valore di un progetto che può far ripartire il settore in Italia, facendo lavorare le piccole e medie imprese che costituiscono la filiera. Un progetto realizzato con il sostegno di Salini costruttori, Gruppo Cassa depositi e prestiti - Cdp, Intesa Sanpaolo, Unicredit e Banco Bpm, e grazie a investitori istituzionali quali Delfin - holding finanziaria di Leonardo Del Vecchio-, Elliott, Eurizon Capital, Mediolanum Gestione Fondi, Kairos, Azimut ed alcuni prestigiosi fondi di investimento di Gran Bretagna e Stati Uniti. (segue) (Com)