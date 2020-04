Ponte Genova: Salini Impregilo e Fincantieri completano opera in 10 mesi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Oggi - ha dichiarato Pietro Salini - celebriamo una giornata importante. Mi ricordo il 14 agosto del 2018 quando tutti abbiamo guardato sbigottiti ed impotenti al fumo che si levava dalle macerie del ponte, con un bilancio finale di 43 vittime: una tragedia inimmaginabile e inaccettabile per un Paese con la nostra sapienza e il saper fare delle infrastrutture che si costruiscono con le mani ancora oggi. Adesso che siamo di fronte a questa pandemia che ci ha tolto la possibilità di abbracciarci, quelle mani di uomini e donne che sono state capaci di realizzare questo Ponte voglio stringerle idealmente a tutti, siete persone straordinarie che hanno ricucito una profonda ferita di questa città. Come italiani abbiamo una ricchissima storia di infrastrutture, grandi opere costruite dagli antichi romani duemila anni fa che ancora esistono e funzionano. Ma oggi le opere non eterne, hanno una limitata ed hanno bisogno di manutenzione. Da questa città oggi può partire un messaggio di speranza e di futuro: un grande piano per la costruzione e manutenzione infrastrutture, con la creazione di milioni di nuovi occupati. Facciamo partire subito un nuovo piano Marshall, partendo dal caso di successo di questo ponte, che diventa modello per il rilancio dell'Italia", ha sottolineato Salini.