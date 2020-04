Ponte Genova: Salini Impregilo e Fincantieri completano opera in 10 mesi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi a Genova è stata sollevata l’ultima campata, tra le pile 11 e 12, da 44 metri e 900 tonnellate, con la quale si mette la parola fine ai lavori sulla struttura portante dell’opera, realizzata con l’innovativo approccio fast track. L’impalcato è stato issato a circa 5 metri all’ora dagli strand jack installati sulle pile, andando a completare i 1067 metri totali di unastruttura la cui prima fondazione è iniziata il 24 giugno 2019. Salini Impregilo ha impegnato nella costruzione del ponte alcuni dei suoi migliori tecnici, con esperienze maturate in alcuni dei più grandi progetti infrastrutturali in Italia e nel mondo. Proprio in queste settimane il Gruppo sta realizzando le fasi finali dei lavori di costruzione di un altro grande ponte, simbolico negli Stati Uniti, il Gerald Desmond Bridge. E’ il ponte che collega Long Beach a Los Angeles e che si è distinto fin dall’inizio per le soluzioni tecniche e organizzative assunte per la costruzione di una infrastruttura strategica, senza bloccare il traffico stradale, ferroviario e navale verso il porto, che gestisce il 15 per cento della merce importata via mare dagli Stati Uniti. Un cantiere in cui si è lavorato in sicurezza nel periodo dell’emergenza covid-19, come avvenuto a Genova. (segue) (Com)