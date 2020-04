Ponte Genova: Salini Impregilo e Fincantieri completano opera in 10 mesi (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E proprio in un giorno così importante per Genova, anche quest’anno Salini Impregilo rimarca il suo focus sulla sicurezza in tutti i suoi cantieri nel mondo partecipando al World Safety Day, - WSD, la giornata mondiale della sicurezza sul lavoro promossa dall’Organizzazione mondiale del Lavoro (Ilo). "Siamo consapevoli che la pandemia da Covid-19 impone di rivedere completamente i comportamenti delle persone e che questa emergenza segna in modo inequivocabile uno spartiacque tra la vita che abbiamo avuto prima e quella che avremo dopo. A Genova abbiamo dimostrato che lavorare in sicurezza è possibile grazie alle misure prese e all’impegno delle centinaia di persone oggi in cantiere", ha dichiarato Salini. (segue) (Com)