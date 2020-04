Usa: Fed, il nuovo maxi piano di aiuti non mette limiti a licenziamenti e stipendi manager

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un programma della Federal Reserve statunitense, che dovrebbe iniziare entro poche settimane, fornirà centinaia di miliardi di dollari in aiuti alle grandi società senza richiedere loro di salvare posti di lavoro o di limitare gli stipendi a dirigenti e azionisti. Lo riporta la "Washington Post". Nell'ambito del pacchetto economico, pensato per fronteggiare le ricadute del coronavirus, la banca centrale Usa acquisterà fino a 500 miliardi di dollari in obbligazioni emesse da grandi società. Le società utilizzeranno l'afflusso di liquidità come salvagente finanziario, ma saranno tenute a rimborsarlo con gli interessi. Tuttavia, questo aiuto sarà esente dalle norme approvate dal Congresso che impongono ai destinatari di limitare i dividendi, i compensi dirigenziali e il riacquisto di azioni proprie, e non impone alle aziende a mantenere determinati livelli di occupazione. I critici della mossa, anticipata dal "Wp", affermano che il programma potrebbe consentire alle grandi aziende di premiare azionisti e manager senza salvare alcun posto di lavoro. (segue) (Nys)