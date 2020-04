Usa: Fed, il nuovo maxi piano di aiuti non mette limiti a licenziamenti e stipendi manager (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il programma è stato istituito congiuntamente dalla Fed e dal dipartimento del Tesoro. "Sono colpito dal fatto che l'amministrazione faccia affidamento sulla buona volontà delle società che ricevono questa assistenza", ha dichiarato Eswar Prasad, ex funzionario del Fondo monetario internazionale ed economista della Cornell University. Il segretario al Tesoro, Steven Mnuchin, ha difeso il programma di aiuti alle imprese affermando che la mancanza di restrizioni ai destinatari è stata approvata e discussa dal Congresso. Secondo il "Wp", il Partito democratico avrebbe spinto per ulteriori restrizioni su come le aziende possono utilizzare il fondo federale, ma le loro obiezioni sono state respinte durante i negoziati sul maxi-piano di aiuto. Gli Stati Uniti hanno iniettato nell'economia già 6 mila miliardi di dollari in aiuti federali. Mnuchin ha anche affermato che questo piano straordinario ha già rafforzato la fiducia degli investitori nel mercato di capitali statunitense, aiutando le aziende a evitare licenziamenti. (Nys)