In arrivo aiuti per le principali compagnie aeree europee, ripartenza anche per Alitalia?

- I più importanti paesi europei si preparano ad annunciare importanti piani di salvataggio per le compagnie di bandiera, fra le società più colpite a livello economico dagli effetti della pandemia di Covid-19. Se per Air France si parla di aiuti per 7 miliardi di euro, oggi in Germania sembra in dirittura l’accordo in seno al governo tedesco per un pacchetto da 9 miliardi di euro da destinare a Lufthansa. In Spagna, anche se con cifre ancora da stabilire, il governo intende stanziare aiuti simili - alias prestiti agevolati - per Iberia, mentre nel Regno Unito l’esecutivo si è affrettato a smentire le indiscrezioni sulla potenziale nazionalizzazione di British Airways. In Italia, con i dovuti termini di paragone fra la grandezza della flotta delle varie compagnie, il dibattito è completamente concentrato sulla newco non per salvare, quanto piuttosto "per rilanciare" Alitalia. La newco, secondo quanto affermato nei giorni scorsi dal ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, "quantomeno inizialmente" sarà in mano pubblica, ma potrà "essere valutato in un momento successivo l'eventuale mantenimento totale della compagnia" da parte dello Stato. Il dibattito, insomma, resta aperto. La situazione di blocco del trasporto aereo, tuttavia, potrebbe diventare un’opportunità per l’Alitalia che nascerà da questo nuovo assetto.Per quanto riguarda la situazione di Air France si è esposto direttamente il ministro dell’Economia, Bruno Le Maire, secondo cui la compagnia non ha bisogno di "un aiutino". Sul piatto ci sono infatti almeno 7 miliardi di euro, una somma importante che sembrerebbe di fatto rispondere alle esigenze espresse da Anne-Marie Couderc, presidente del gruppo Air France-Klm, il consorzio che comprende anche la compagnia di bandiera olandese. Lo Stato francese, d’altronde, possiede il 14,3 per cento del gruppo, e non poteva certo restare indifferente alle esigenze della compagnia. L’assistenza statale si svolgerà in due modalità: 4 miliardi di euro di prestiti bancari garantiti al 90 per cento dallo Stato e un anticipo dell’azionariato di 3 miliardi di euro che verranno erogati dal ministero delle Finanze da un bilancio di riserva per le operazioni in capitale. Più complicata, invece, la situazione in Germania dove i colloqui fra il governo federale e Lufthansa sono tuttora in corso e non senza ostacoli. Dopo alcune indiscrezioni sul buon andamento dei negoziati, oggi il quotidiano "Frankfurter Allgemeine Zeitung" riporta che Lufthansa rifiuterebbe le condizioni del governo federale per un piano di salvataggio che prevederebbe un pacchetto da 9 miliardi euro. L'esecutivo tedesco ha chiesto, inoltre, di ricoprire due cariche nel consiglio di vigilanza, in modo da essere un azionista con diritto di voto. Tuttavia, Lufthansa preferirebbe una partecipazione tacita da parte dello Stato.Anche il governo di Madrid si sta preparando allo stanziamento di aiuti finanziari urgenti per la compagnia aerea Iberia, al fine di impedire una grave crisi dopo la sospensione dei voli causata dall’emergenza coronavirus. Sinora, riferisce il quotidiano "El Pais", l’esecutivo guidato dal premier Pedro Sanchez ha assunto una posizione attendista puntando a valutare dapprima quello che sarà il piano d’aiuti varato dalla Commissione europea per le aziende strategiche dei paesi membri. Ma ora, seguendo l’esempio di altri paesi come appunto Germania e Francia, anche la Spagna è al lavoro per garantire la liquidità urgente a Iberia: fonti del governo riferiscono che sono impegnate a trovare un accordo per prestiti che tuttavia non prevedono, almeno al momento, l’ingresso dello Stato nel capitale della compagnia aerea. Il governo di Madrid sta seguendo da vicino la situazione: il ministro dei Trasporti, Jose Luis Abalos, ha dichiarato davanti al Congresso dei deputati che la Spagna intende conformarsi in materia di aiuti pubblici alle compagnie aeree a quella che sarà la posizione comune adottata da Germania, Francia e Italia. A tale scopo Abalos avrebbe anche avuto una videoconferenza lo scorso 24 aprile con gli omologhi dei tre paesi membri per trovare una proposta congiunta da presentare a Bruxelles. Lo stesso Patuanelli nei giorni scorsi ha confermato che "il governo sta interloquendo con l'Ue per avere dei fondi per il trasporto aereo".In questo contesto europeo ancora tutto da definire si potrebbero aprire scenari ricchi di opportunità per Alitalia. Secondo Claudio Tarlazzi, segretario generale di Uil Trasporti, la situazione di sostanziale blocco del trasporto aereo a causa per la pandemia può essere un'occasione di reale rinascita per la nuova Alitalia tornata compagnia di bandiera. "Rappresenta una pagina bianca per tutti - sostiene infatti - e si tratta quindi di non sbagliare adesso nessun passaggio nella definizione del perimetro della newco". Le indiscrezioni del ministro dello Sviluppo Stefano Patuanelli hanno finora tratteggiato una newco con un capitale di avviamento di 500 milioni del decreto Cura Italia che però dovrebbero essere solo una dotazione di partenza e una flotta iniziale di non meno di 90 aerei. Tarlazzi, che si è sempre dichiarato a favore della ri-nazionalizzazione di Alitalia e contrario alle stime iniziali del Mise di una flotta iniziale di appena 30 aerei, continua a sostenere che con meno di 100 aeromobili la compagnia italiana rischierebbe di non avere una flotta minima per consentire la connettività nazionale e alla ripresa degli slot internazionali che sono i più redditizi. "Ma anche parlare di 2 mila esuberi come ha fatto di recente Patuanelli al momento non è possibile perché ancora manca un disegno complessivo della compagnia - afferma Tarlazzi -. Inoltre nella struttura dei costi, se come credo arriveremo presto a un accordo con il governo, ci saranno 6.823 lavoratori in cigs che non graveranno sul bilancio. Mentre si potrà accedere a un ricambio degli aeromobili, ormai in gran parte vetusti, accedendo a condizioni di leasing molto più favorevoli per un eccesso di offerta dei lessor e una bassa domanda. Non ultimo è da considerare - aggiunge Tarlazzi - il prezzo del fuel in caduta per il crollo del prezzo del petrolio. E il fuel ha sempre pesato per all’incirca 800 milioni su 3 miliardi di ricavi, l’incidenza più forte nella struttura dei costi. Mentre il personale rappresenta solo un 19 per cento.Secondo Tarlazzi nel disegno della nuova Alitalia i punti da definire sono poi l’incorporazione o meno del settore manutenzione, handling e se si vuole tornare ad investire nella divisione cargo, proprio nella logica di dare al vettore nazionale una compiuta autonomia. E se si vuole rivedere i piani di integrazione con le ferrovie, in una logica di intermodalità a vantaggio della politica dei trasporti nazionale. Quanto alle alleanze internazionali Tarlazzi ritiene che "Alitalia resta comunque un vettore troppo debole per uno stand alone, deve però puntare su una partnership commerciale ad esempio con Lufthansa, piuttosto che cambiare cavallo e passare dall’alleanza Sky Team al consorzio Star Alliance di Lufthansa. Perché - spiega - sarebbe oneroso questo passaggio per riprogrammare i calendari e le priorità nelle rotte internazionali e Alitalia diverrebbe solo il quinto hub del network. Del resto - aggiunge - in questa fase di richieste di sovvenzioni statali per tutte le grandi compagnie, nessuna intende fare acquisizioni, meglio partnership commerciali". In ogni caso per Tarlazzi "esistono ampi margini per Alitalia per guadagnare fette di mercato non appena saremo usciti dall’emergenza, quando cioè sarà disponibile il vaccino, perché prima, con gli aerei mezzi vuoti per garantire il distanziamento anti contagio, le compagnie continueranno a chiedere sovvenzioni statali". (Res)