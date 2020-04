Energia: Terzulli (Sace), settore petrolifero in crisi ma possibile lento bilanciamento in estate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore petrolifero continua ad essere colpito da una crisi senza precedenti, dopo il crollo avvenuto lo scorso 20 aprile dei contratti futures di maggio sul Wti statunitense, che hanno toccato valori di -37 dollari al barile. Tuttavia il lento alleggerimento delle misure contro la pandemia di coronavirus e l’entrata in vigore dei tagli alla produzione, frutto dell’accordo sottoscritto il 12 aprile dal gruppo Opec+, potrebbero riportare gradualmente ad una riduzione degli squilibri. Alessandro Terzulli, Chief economist di Sace, in un’intervista rilasciata ad “Agenzia Nova” , osserva che “quanto sta accadendo nel settore petrolifero va contestualizzato”. Infatti il settore patisce profondamente la situazione che almeno dall’inizio del 2020 sta colpendo l’economia mondiale caratterizzata prima dalla parziale chiusura dell’industria cinese a causa della pandemia di coronavirus a cui sono seguite le serrate in Europa e Stati Uniti, con scenari simili in gran parte del mondo, e l'interruzione dei trasporti con conseguenze sulla domanda di combustibili. “Una domanda che si aggira normalmente intorno ai 100 milioni di barili al giorno ora è a 70 milioni di barili”, osserva Terzulli, secondo cui con la riapertura graduale delle produzioni economiche la domanda inizierà a risalire. Per l’analista 70 milioni di barili, alle condizioni attuali, è una sorta di mimino del crollo di domanda. (segue) (Sic)