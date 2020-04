Def: Cgil-Cisl-Uil-Ugl in audizione, provvedimento generico, anticipare interventi su sanità e scuola (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l’Ugl, Luigi Ulgiati, vice segretario generale, ha sottolineato "i ritardi con cui il governo a messo in essere le misure di sostegno alle famiglie e alle attività economiche". E ha rilevato che in una ricerca del centro studi Ugl il 42 per cento degli italiani presenta gravi problemi economici, la povertà ha raggiunto 14 milioni di cittadini, 5 milioni in più soltanto negli ultimi tre mesi. Mentre i poveri assoluti sono raddoppiati fino a 10 milioni rispetto alla cifra del 2018. Per Ulgiati il governo dovrebbe riattivare vari tali con le organizzazioni sindacali, incluso il tavolo sulla riforma pensionistica, "in modo da consentire soluzioni e esodo in pensione a tutti gli ultra sessantenni che si sono dimostrati una categoria fragile e vulnerabile". (Rin)