Coronavirus: M5s, con totale riapertura a rischio 151 mila malati in terapia intensiva

- Le deputate del Movimento cinque stelle Marialucia Lorefice e Gilda Sportiello, rispettivamente presidente e capogruppo in commissione Affari Sociali e Sanità della Camera, affermano che "gli attacchi strumentali che alcuni leader di opposizione stanno portando avanti, anche in piena emergenza, solo per ottenere consenso in più, sono assolutamente fuori da ogni logica, ma soprattutto non corrispondono nemmeno a verità. Quando affermano - continuano in una nota - di voler raccontare quello che pensa la gente, dovrebbero anche aggiungere che il compito della buona politica è quello di informare correttamente i cittadini". (segue) (Com)