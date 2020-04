Coronavirus: M5s, con totale riapertura a rischio 151 mila malati in terapia intensiva (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel report del Comitato tecnico scientifico è scritto nero su bianco che un'apertura indiscriminata comporterebbe il rischio di nuovi ricoveri, con la necessità 151 mila posti di terapia intensiva già a giugno. Non a caso - proseguono Lorefice e Sportiello - proprio oggi altri Paesi europei hanno frenato sull'ipotesi di totale riapertura. Inoltre, sempre nel report, si evidenzia come proprio per il settore commerciale e di ristorazione, il contatto ravvicinato potrebbe innescare nuove epidemie. L'apertura parziale e scaglionata è stata una decisione difficile, ma come ogni altra decisione presa durante questa epidemia è stata supportata da evidenze scientifiche. Evidentemente chi strumentalizza in un momento così difficile per il nostro Paese, chi oggi vorrebbe riaprire tutto e subito, a differenza del Comitato tecnico scientifico forse non sa di cosa parla. I criteri adottati - concludono le parlamentari M5s - sono quelli della prudenza e della responsabilità e loro possono continuare a cavalcare il disagio dei cittadini quanto vogliono, ma il nostro compito è quello di informarli correttamente e tutelare lo stato di salute di tutti". (Com)