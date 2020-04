Def: Matrisciano (M5s), da commissione Lavoro Senato parere favorevole a risoluzione governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione Lavoro del Senato, riunita oggi a palazzo Madama, ha espresso parere favorevole, per la parte di competenza, alla risoluzione sul Documento di economia e finanza (Def) presentata dal governo, al decreto per l'istituzione di un fondo dedicato agli orfani di femminicidio e al dpcm recante la disciplina delle modalità e dei termini per il riparto del 5 per mille dell'Imposta sulle persone fisiche (Irpef). Lo rende noto il presidente della commissione Susy Matrisciano, del Movimento cinque stelle. Voto favorevole ai provvedimenti, con alcune osservazioni, è stato espresso da M5s e Partito democratico, contrari Lega e Forza Italia. (segue) (Com)